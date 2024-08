EnBW baut Marktführerschaft aus – Schnellladesäulen in Deutschland

Aktuell bietet EnBW in Deutschland über 5.000 Schnellladepunkte. Damit ist das Unternehmen aus Baden-Württemberg klarer Marktführer

Aktuell bietet EnBW in Deutschland über 5.000 Schnellladepunkte. Damit ist das Unternehmen aus Baden-Württemberg klarer Marktführer Foto: EnBW

SP-X/Köln. Die EnBW ist derzeit der mit Abstand größte Anbieter von Schnellladepunkten in Deutschland. So zählt die Statistikseite der Website schnellladepark.app zum Stichtag 11. August bundesweit 5.138 von EnBW betriebene CCS-Ladepunkte. Dahinter folgen Tesla mit 2.875 und Aral Pulse mit 1.975 Schnellladepunkten. Die Plätze vier bis acht belegen EWE Go (1.381), Allego (1.323), Shell Recharge (1.011), Pfalzwerke (963) und Ionity (891).

Neben der größten Anzahl verzeichnet EnBW mit 117 zusätzlichen Schnellladepunkten auch den aktuell größten Zuwachs im Vergleich zum Vormonat. Dahinter folgen Ionity und Aral Pulse mit jeweils 48 neuen CCS-Ladepunkten. Einziger Anbieter ohne neue Ladepunkte ist Tesla.

Mario Hommen/SP-X