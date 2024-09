E-Lkw interessant, aber noch zu teuer – Umfrage unter Logistikern

Anzeige

SP-X/Hannover. Die Logistikbranche ist grundsätzlich bereit, in klimafreundliche Lkw investieren. Noch sehen viele Unternehmen aber Probleme in hohen Anschaffungskosten und fehlender Infrastruktur, wie eine Umfrage der Deutschen Energieagentur (dena) am Rande der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation (bis 22. September) ergeben hat.

Demnach gaben zwar 65 Prozent der befragten Unternehmensvertreter an, grundsätzlich Brennstoffzellenfahrzeuge, Wasserstoffverbrenner oder E-Lkw kaufen zu wollen. Für reine Batterie-Fahrzeuge liegt der Wert bei 75 Prozent. Konkrete Pläne, innerhalb der kommenden sieben Jahre in ein Batterie-E-Mobil zu investieren, haben aber nur 22 Prozent. Bei Wasserstofffahrzeugen sind es 3 Prozent.

Als Hauptgründe für das Interesse an Nullemissionsfahrzeugen nennen die Branchenvertreter vor allem die gestiegenen Erwartungen ihrer Kunden sowie die wachsende Bedeutung von Corporate Social Responsibility (CSR)-Strategien. Hürden sind die hohen Preise von E-Nutzfahrzeugen sowie die noch löchrige Lade- und Tank-Infrastruktur.

Holger Holzer/SP-X