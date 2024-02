Elektro-Konversion in 5 Minuten – Revoy EV macht Diesel-Lkw elektrisch

Ein amerikanisches Start-up will Diesel-Lkw in Stromer verwandeln, ohne sie groß umzubauen. Das bietet einige Vorteile.

Zwischen Zugmaschine und Trailer ist noch Platz für das elektrisch Antriebsmodul von Revoy Foto: Revoy

SP-X/San Francisco. Diesel-Lkw elektrifizieren ohne große Umbaumaßnahmen – diese Idee verfolgt das US-Start-up Revoy mit einem schlicht EV genannten Elektro-Anhänger. Der zwischen Zugmaschine und Transportanhänger positionierter Trailer mit Riesenakku und einer elektrischen Antriebsachse soll den Dieselkonsum der Zugmaschine um 70 bis 90 Prozent senken.

Hinter seiner windschlüpfigen Verkleidung steckt ein Akku mit einer Kapazität von 525 kWh. Einen Lkw soll der Stromvorrat bis zu 400 Kilometer weit tragen. Ladezeiten spielen keine Rolle, denn das Revoy-Konzept setzt auf Tauschstationen, an denen leere gegen volle EV getauscht werden. Damit kann dieses Konzept auch unabhängig vom Aufbau einer Schnelllade-Infrastruktur für Lkw funktionieren. Der EV soll sich dank ausfahrbarer Stützräder leicht entkoppeln und ein neuer mit vollem Akku in wenigen Minuten installieren lassen.

Vor allem für Lkw, die permanent auf festen Routen im Linienverkehr unterwegs sind, lässt sich ein maßgeschneidertes und damit günstiges Netz von Tauschstation leicht installieren.

Mit dem Revoy EV fahren Diesel-Lkw zwar nicht rein elektrisch, aber sie nutzen in deutlich geringerem Umfang den Verbrennungsmotor. Statt bis zu 40 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht ein Lkw mit Revoy EV um 10 Liter auf 100 Kilometer. Der Flottenbetreiber muss sich nicht festlegen, ob er weiter auf Diesel- oder grundsätzlich auf E-Antriebe setzt und kann dennoch kurzfristig seinen Flottenbetrieb in erheblichem Umfang dekarbonisieren. Zugleich ist die Zugmaschine dank der zusätzlichen E-Achse stärker unterwegs. Nachteile in Hinblick auf Längenbeschränkung oder Nutzlast soll es keine geben. Außerdem bietet der Elektro-Trailer ein Korrektursystem, um Lenkfehler auszugleichen. Bei Bergabfahrten steht zudem mehr Bremskraft dank zusätzlicher Bremsen zur Verfügung.

Der Revoy EV soll in den USA bereits im praktischen Einsatz sein. Im Mai 2024 will das Start-up sein Angebot um eine Long-Range-Variante mit 800 kWh erweitern.

Mario Hommen/SP-X