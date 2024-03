Elektro-Konkurrenz für den VW Transporter – Maxus eDeliver 7

Der chinesische Hersteller Maxus baut sein Angebot an elektrischen Transportern aus. Und schließt nun eine Lücke im Programm.

Maxus bringt einen Transporter in der Ein-Tonnen-Klasse

Maxus bringt einen Transporter in der Ein-Tonnen-Klasse Foto: Maxus

SP-X/Köln. Mit dem Elektro-Transporter eDeliver 7 tritt Maxus nun gegen VW T6.1 und Mercedes Vito an. Für die Fahrstromversorgung stehen zwei Batterievarianten zur Wahl, die Normreichweiten liegen bei bis zu 370 Kilometern im Mix-Verkehr. Der Nettopreis beträgt mindestens 46.000 Euro.

Der Kastenwagen der populären Ein-Tonnen-Klasse siedelt sich zwischen eDeliver3 und eDeliver9 an. Neben einer knapp 5 Meter langen Variante mit 5.900 Litern Ladevolumen ist eine verlängerte Ausführung mit 5,36 Metern und 6.700 Litern zu haben. Letztere bietet eine 2,91 Meter lange Ladefläche. Die Beladung erfolgt über Flügeltüren am Heck oder die seitliche Schiebetür auf der Beifahrerseite. Optional ist ein weiteres Portal für die gegenüberliegende Seite zu bekommen. Die Nutzlast beträgt ja nach Variante bis zu 1.125 Kilogramm, zusätzlich dürfen bis zu 1.500 Kilogramm an die Anhängekupplung.

Bei der Batterie setzt die Tochter des chinesischen Herstellers SAIC auf die günstigen und robusten Lithium-Eisenphosphat-Modelle, die mit 77 kWh oder 88 kWh zu haben sind. Geladen werden sie über einen 11-kW-Bordlader, am Schnelllader soll der Ladehub von 20 auf 80 Prozent rund eine Dreiviertelstunde dauern. Der Strom kann außer zum Fahren über einen entsprechenden Anschluss auch zum Betrieb von Werkzeugen genutzt werden.

Zu Ausstattung des eDeliver 7 zählen Klimaanlage, Rückfahrkamera und ein Infotainment-Bildschirm, der mit dem Handy gekoppelt werden kann. Neben Notbremssystem und Spurhalteassistenten sind auch ein Querverkehrsalarm und eine Verkehrszeichenerkennung an Bord. Ein Türöffnungswarner soll sogenannte Dooring-Unfälle mit Fahrradfahrern verhindern helfen.

Holger Holzer/SP-X