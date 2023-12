Elektro-Erfahrung entspannt – Sorgen vor den E-Autokauf

SP-X/Berlin. Mangelnde Reichweite ist in der Praxis kein Problem für E-Autofahrer. Hatten vor dem Kauf ihres E-Mobils noch 68 Prozent der Nutzer Bedenken wegen eines möglicherweise zu geringen Aktionsradius, haben nach dem Kauf nur 8 Prozent tatsächlich Schwierigkeiten, wie eine Umfrage des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ergeben hat. Auch bei den Themen Laden zuhause, Betriebskosten und öffentliche Ladeinfrastruktur sind erfahrene E-Autonutzer deutlich entspannter als Einsteiger. Lediglich bei den Anschaffungskosten und den Lieferzeiten bewahrheiteten sich die Befürchtungen vor dem Kauf auch in der Praxis. So bemängeln etwa 38 Prozent der E-Autofahrer nach wie vor die hohen Preise, 27 Prozent sehen die Lieferzeiten als zu lang an.

Holger Holzer/SP-X