Elektroauto-Zuschuss von 3.750 Euro – Peugeot-Rabattaktion

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Mit einem Nachlass von 3.750 Euro will Peugeot den Verkauf seiner Elektroautos ankurbeln. Das Angebot gilt für den Kleinwagen E-208, die Crossover E-2008, E-3008 und E-5008 sowie das Kompaktmodell E-308 als Kombi und Limousine. Die Rabattaktion läuft bei teilnehmenden Händlern bis Ende September, maßgeblich ist das Datum der Vertragsunterschrift.

Die geliftete Version des e-2008 fällt mit ihrer expressiv gestylten und mit ihren aus den Scheinwerfern ausgelagerten LED-Tagfahrleuchten ins Auge Foto: Peugeot

Peugeot zählt zu den Marken mit dem größten Angebot an reinen Elektroautos in Deutschland. In den ersten sechs Monaten fanden knapp 5.200 E-Mobile der Franzosen einen Käufer, das entspricht einem Anteil von 22 Prozent an den Gesamtverkäufen der Marke. Günstigstes Pkw-Modell ist der fünftürige Kleinwagen E-208, der mit knapp 36.000 Euro in der Preisliste steht.

Holger Holzer/SP-X