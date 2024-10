Elektrisches Strandkörbchen – Microlino Spiaggina

Als Cabrio betont der Microlino nun stärker seine Lifestyle-Kompetenz. Die neue Variante sieht sich in der sommerlichen Tradition von Citroen Méhari und Co.

SP-X/Paris. Der Kabinenroller Microlino wird zum Cabrio. Auf dem Pariser Salon hat der schweizerische Hersteller Micro nun die mit einem abnehmbaren Hardtop versehene „Spiaggina“-Variante des elektrischen Zweisitzers vorgestellt. Bei passendem Wetter lässt sich das kleine Elektrofahrzeug somit offen fahren, der Verzicht auf Seiten- und Heckscheiben sorgt zusätzlich für frische Luft.

Der Microlino Spiaggina soll Lust auf Strandausflüge machen Foto: Micro

Ab kommendem Jahr soll der Spiaggina vor allem als Mietfahrzeug für Hotels in Europa und den USA vermarktet werden. Aber auch Privatkunden können dann das Open-Air-Mobil erwerben, das in der Tradition von Strand-Buggys wie dem Citroen Méhari stehen will. Zum Start gibt es das 2,52 Meter lange Mikromobil zunächst in einer „First Edition“ mit reichhaltiger Ausstattung, die rund 25.000 Euro kosten dürfte.

Ab dem kommenden Jahr soll der Microlino Spiaggina vor allem als Mietfahrzeug für Hotels in Europa und den USA vermarktet werden Foto: Micro

Basis des Cabrios ist der geschlossene Microlino in der L7e-Variante mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit und einer elektrischen Reichweite von 228 Kilometern. Die Preise starten hier bei 19.500 Euro. Alternativ ist eine auf 45 km/h gedrosselte L6e-Ausführung zu haben, die auch mit einem Mofa-Führerschein gefahren werden darf. Sie kostet ab 18.000 Euro.

Zum Start gibt es das 2,52 Meter lange Mikromobil zunächst in einer „First Edition“ mit reichhaltiger Ausstattung Foto: Micro

Holger Holzer/SP-X