Elektrische Hommage – Renault 17 Electric Restomod x Ora Ïto

Anzeige

SP-X/Paris. Renault bringt eine Hommage auf einen Markenklassiker der 70er-Jahre zum Pariser Salon (15. bis 20. Oktober 2024). Auf der Herbst-Messe soll das gemeinsam mit dem Designer Ora Ito gestaltete Showcar an der 1971 aufgelegten Renault 17 erinnern. Das dreitürige Kombi-Coupé mit Frontantrieb war vor allem in Frankreich eine Ikone und so etwas wie die extravagante Weiterentwicklung des Massenmodells R12. Bis 1979 wurden über 92.000 Exemplare gebaut.

Der R17 tritt im aktuell modernen Retro-Stil auf Foto: Renault

Die in Paris gezeigte Neuinterpretation heißt R17 Electric Restomod x Ora Ïto, nimmt die bekannten Formen auf und will sie künstlerisch neu interpretieren. Die Karosserie wurde um 17 Zentimeter verbreitert, statt runder leuchten vorne nun viereckige Scheinwerfer und unter der Motorhaube arbeitet an Stelle eines Benziners ein 199 kW/270 PS starke E-Motor. Dank Carbonfaser-Karosserie fällt das Gewicht mit 1,4 Tonnen gering aus. Eine Umsetzung in ein Serienfahrzeug ist nicht geplant.

Die Hommage ist etwas breiter als das Original Foto: Renault

Holger Holzer/SP-X