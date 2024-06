Elektrische Businesslimousine kommt nach Europa – Hongqi EH7

Anzeige

SP-X/Mölndal. Der chinesische Autohersteller Hongqi will seine Elektrolimousine EH7 noch in diesem Jahr in Europa anbieten, wie der Vertriebspartner Hedin Mobility Group mitteilte. Hedin vertreibt bereits das Hongqi-Modell E-HS9, ein elektrisches SUV, in Schweden, Deutschland und den Benelux-Ländern.

Die elektrisch angetrieben Businesslimousine Hongqi EH7 soll noch in diesem Jahr nach Europa kommen Foto: Hongqi

Der knapp fünf Meter lange, viertürige EH7 soll in einer Heckantriebsversion mit einem Motor sowie mit zweimotorigem Allradantrieb angeboten werden. Die Topversion leistet 455 kW/619 PS. Die heckgetriebene Variante leistet 253 kW/344 PS. Außerdem sollen zwei Batterieformate mit 85 oder 111 kWh zur Auswahl stehen. Für die große Batterie stellt Hedin eine Reichweite von bis zu 700 Kilometern in Aussicht. Strom für 200 Kilometer soll in 5 Minuten nachgeladen werden können.

Während in Europa die Zahl der Cabrioletmodelle in den vergangenen Jahren stark abgenommen hat, haben die Chinesen das Thema für sich entdeckt, wie sich am Beispiel des Hongqi EH7 Convertible zeigt Foto: SP-X/Mario Hommen

Für den Innenraum des EH7 verspricht Hedin großzügige Platzverhältnisse. Hinzu kommt eine Ausstattung, die unter anderem ein zwei Quadratmeter großes Panorama-Glasdach, Lenkrad- und Rücksitzheizung, elektrische Heckklappe und ein 360-Grad-Kamerasystem umfasst.

Mario Hommen/SP-X