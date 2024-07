Elektrisch unter 30.000 Euro – Opel Frontera

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Zu Preisen ab 24.000 Euro startet nun der Verkauf des Opel Frontera. Die rein elektrische Variante gibt es ab 29.000 Euro, womit der Crossover aktuell in der Top 5 der günstigsten Elektro-Pkw landet. Zur Ausstattung in der Basisausführung „Edition“ zählen unter anderem eine manuelle Klimaanlage, 16-Zoll-Stahlräder und Einparkhilfe am Heck. Die höhere Ausstattungslinie „GS“ bietet für jeweils 3.500 Euro Aufpreis 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Klimaautomatik und ein Infotainmentsystem mit Zentralbildschirm. In der Elektrovariante ist jeweils nur ein einphasiger Bordlader serienmäßig, ein dreiphasiges Gerät mit 11 kW Ladeleistung gibt es für 400 Euro Aufpreis. Zu den interessanten Optionen zählt auch eine dritte Sitzreihe, die den Fünf- zum Siebensitzer macht, sie ist allerdings den Benzinern vorbehalten.

Opel schickt den Frontera auf die Straße Foto: Opel

Der Opel Frontera ist mit einem wahlweise 74 kW/100 PS oder 100 kW/136 PS starken 1,2-Liter-Mildhybridbenziner oder einem E-Antrieb mit 83 kW/113 PS zu haben. Er basiert auf der neuen Smart-Car-Plattform des Stellantis-Konzerns und ist der nächste Verwandte des ebenfalls grade gestarteten Citroen C3 Aircross. Das französische Schwestermodell ist mit 18.500 Euro beziehungsweise 26.500 Euro für die E-Variante preislich günstiger positioniert als der Opel, aber anders ausgestattet.

Holger Holzer/SP-X