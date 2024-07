Elektrisch liefern ohne Reichweitenangst – Ford Transit Connect Plug-in-Hybrid

Anzeige

SP-X/Köln. Der seit Mai mit Dieselmotor erhältliche Kleintransporter Transit Connect von Ford ist in Deutschland ab sofort auch als Plug-in-Hybrid zu Preisen ab rund 40.900 Euro (brutto) bestellbar. Der Teilzeit-Stromer ermöglicht laut Hersteller rein elektrische Reichweiten von bis zu 110 Kilometern. Die Systemleistung aus 1,5-Liter-Benzinmotor und E-Maschine beträgt 110 kW/150 PS. Der Antrieb ist an ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekoppelt. Geladen wird mit maximal 40 kW am Schnelllader, an der Wallbox sind bis zu 11 kW möglich.

Der Ford Transit Connect ist nun auch mit Plug-in-Hybridantrieb mit 110 Kilometer elektrischer Reichweite verfügbar Foto: Ford

Die neue Plug-in-Hybrid-Variante bietet eine Nutzlast von 743 Kilogramm und kann bis zu 1,4 Tonnen schwere Anhänger ziehen. Wie bei den Dieselvarianten stehen zwei Aufbaulängen, 4,50 und 4,85 Meter, sowie die drei Ausstattungsvarianten Trend, Limited und Active zur Wahl.

