Elegant und elektrisch – Togg T10F

Mit Togg ist in der Türkei vergangenes Jahr eine neue E-Automarke angetreten. Durchaus mit Erfolg. Dieser möglicherweise seine Fortsetzung findet.

Mit dem T10F hat der türksiche Autohersteller Togg auf der CES nun ein zweites Modell in Aussicht gestellt Foto: Togg/Lois Brooks

SP-X/Las Vegas. In ihrer Heimat Türkei hat die neue E-Automarke Togg vergangenes Jahr rund 13.500 Exemplare vom SUV-Modell T10X absetzen können. Jetzt zeigt der Newcomer auf der Tech-Messe CES mit dem T10F ein Schwestermodell im Limousinen-Kleid. 2025 soll die Serienversion des im Rahmen der Messepremiere als Prototyp deklarierten Stromers auch in anderen Ländern Europas auf den Markt kommen.

Der T10F kann sich sehen lassen. Kein Wunder, denn beim Design wurde Togg von Pininfarina unterstützt Foto: Togg/Lois Brooks

Beim T10F handelt es sich um eine rund 4,80 Meter langen Viertürer mit coupéhaft abfallender Dachlinie. Das Design wurde von Togg in Zusammenarbeit mit Pininfarina entwickelt. Mit dem Außenblech bündige Türgriffe und digitale Außenspiegel sorgen für niedrigen Luftwiderstand.

Ein große Glaspanoramadach sorgt für einen lichtdurchflutenden Innenraum Foto: Togg/Lois Brooks

Der T10F bietet fünf Sitzplätze, der 500 Liter große Kofferraum lässt sich auf 1.350 Liter erweitern. Im Cockpit fallen die vielen und zum Teil großen Displayflächen auf. In den Türen gibt es zwei kleine Bildschirme, die den rückwärtigen Verkehr zeigen. Durchs Lenkrad blickt der Fahrer auf ein digitales Kombiinstrument mit 12,3 Zoll Durchmesser. Daneben ist der Infotainment-Screen im 29-Zoll-Format. In der Mittelkonsole befindet sich zudem ein 8-Zoll-Touchpanel, über das Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Das Anzeige- und Bedienkonzept erlaubt einen weitgehenden Verzicht auf Schalter und Knöpfe.

Beim Design des Togg T10F wurde unter anderem Wert auf gute Aerodynamik gelegt Foto: Togg/Lois Brooks

Togg plant vom T10F drei Antriebsvarianten. Die Basis heißt RWD Standard Range. Sie kombiniert einen 160 kW/218 PS starken Heckantrieb mit einer 52 kWh großen Batterie. Damit soll der in dieser Version 1,9 Tonnen schwere Viertürer in 7,2 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten, maximal sind 175 km/h drin. Die WLTP-Reichweite soll 350 Kilometer betragen. Gleichstark ist der RWD Long Range mit 88,5 kWh und 600 Kilometer Aktionsradius. Im Fall der zweimotorigen Topversion AWD Long Range reicht dieser Stromvorrat für 530 Kilometer. Mit 4,6 Sekunden bis Tempo 100 ist die 320 kW/435 PS-Variante vor allem sprintstark. Allen drei Version gemein ist eine DC-Ladeleistung von 180 kW.

Über 4,80 Meter ist die viertürige Elektro-Limousine lang Foto: Togg/Lois Brooks

Togg will seine Autos auch in Deutschland anbieten. Ende 2024 soll es mit dem T10X losgehen. Spannend bleibt die Frage nach den Preisen. In der Türkei starten sie für das E-SUV bei umgerechnet rund 45.000 Euro.

Wie aktuell auch bei vielen anderen Autoherstellern erstreckt sich die Rückleuchte beim Togg T10F über die gesamte Breite des Hecks Foto: Togg/Lois Brooks

Mario Hommen/SP-X