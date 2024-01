Einstiegsversion mit Hinterradantrieb – Neuer Volvo EX90 bestellbar

Der Volvo EX90 ist ein gewaltiges Luxus-SUV, über fünf Meter lang und mit Platz für bis zu sieben Passagiere Foto: Volvo

SP-X/Köln. Volvo öffnet die Bestellbücher für sein großes Elektro-SUV. Der 5,04 Meter lange EX90 ist in Kombination mit einem 205 kW/279 PS starken Motor an der Hinterachse, einer 104 kWh-Batterie und der Ausstattungsversion Core ab 83.700 Euro erhältlich. Im Preis des als Fünfsitzer konfigurierten Basismodells sind unter anderem das Volvo-Sicherheitspaket sowie das Infotainmentsystem mit Android Automotive inkludiert. Die WLTP-Reichweite gibt Volvo mit 580 Kilometern an. Die Version mit sechs oder sieben Sitzen kostet 2.300 Euro Aufpreis.

Das im Innenraum verwendete Fahrer-Monitoring-System beobachtet mit speziellen Sensoren und Kameras die Person hinter dem Lenkrad und erkennt, wenn der Fahrer unkonzentriert, müde oder abgelenkt ist Foto: Volvo

Allrad ist ab 91.700 Euro (300 kW/408 PS) zu haben. Hier gehören die zusätzlichen Sitze zum Serienumfang. Der E-Antrieb wird aus einem 111 kWh großen Akku gespeist, der eine Reichweite von 600 Kilometern ermöglicht. Das Top-Allrad-Modell bietet eine Leistung 380 kW/517 PS und kommt ebenfalls mit einer 111 kWh-Batterie maximal 590 Kilometer weit. An einer 250-kW-Schnellladesäule gelingt der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent in einer halben Stunde.

Die mittlere Ausstattungsvariante Plus (Aufpreis 4.500 Euro) bietet unter anderem Ambientebeleuchtung mit 72 LED, Bose Sound-Audiosystem, Head-up-Display sowie ein lederfreies Sportlenkrad. Die Allrad-Modelle sind im Komfortniveau Ultra (ab 102. 300 Euro) bestellbar und haben etwa eine Parkkamera mit 360 Grad-Ansicht, Massagefunktion für die Vordersitze, Pixel-Led-Scheinwerfer im „Thors Hammer“-Design und 21-Zöller an Bord.

Elfriede Munsch/SP-X