Einfach Laden – Lotus Charging Card

Lotus geht mit Bosch und Mobilize Power Solutions europaweite Ladepartnerschaften ein und bietet eine eigenen Ladekarte an für die Besitzer des SUV Eletre und der im Sommer kommenden Oberklassenlimousine Emeya an Foto: Lotus Cars

SP-X/London. Lotus geht mit Bosch und Mobilize Power Solutions europaweite Ladepartnerschaften ein und bietet eine eigenen Ladekarte an für die Besitzer des SUV Eletre und der im Sommer kommenden Oberklassenlimousine Emeya an. Über das Bosch-Ladenetz haben Lotus-Fahrer Zugang zu mehr als 600.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa; die Identifizierung an der Ladesäule erfolgt über die Ladekarte. Die Ladevorgänge werden auch in der Lotus Cars-App angezeigt. Darüber lassen sich etwa die Kosten verwalten oder der Status der Fahrzeugbatterie aus der Ferne kontrollieren.

Über das Bosch-Ladenetz haben Lotus-Fahrer Zugang zu mehr als 600.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa Foto: Lotus Cars

Elfriede Munsch/SP-X