Einblick in eine exklusive Welt – Ferrari Racing Days 2024

SP-X/Nürburgring. Ferrari steht nicht nur für Autos, sondern auch für einen exklusiven und luxuriösen Lebensstil, den Kunden und Fans unter anderem im Rahmen außergewöhnlicher Events mit viel Lärm, Nervenkitzel und alles andere als alltäglichen Fahrzeugen leben und erleben können. Wie zum Beispiel im Rahmen der in Deutschland wiederbelebten Ferrari Racing Days, die Anfang September am Nürburgring abgehalten wurden.

Beim Grid Walk ist buntes Treiben auf der Rennstrecke angesagt Foto: SP-X/Mario Hommen

Die Ferrari Racing Days haben in Deutschland eine lange Tradition. Vor allem in den Nullerjahren, als Ferraris Formel-1-Rennstall Scuderia Ferrari und die Rennfahrerlegende Michael Schumacher reihenweise Weltmeistertitel einfuhren und insbesondere in Deutschland eine regelrechte Maranello-Mania auslösten. Zehntausende pilgerten damals in die Eifel und füllten die Tribünen an der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings. Die glorreichen Zeiten, als Schumacher und Ferrari in aller Munde waren, sind längst vorbei. Geblieben ist die Euphorie um die Marke, wenn auch, was den Publikumszuspruch angeht, in einem etwas ruhigeren Rahmen. Dafür hat auch Corona gesorgt, denn 2020 und in den Folgejahren wurden die Racing Days 2020 ausgesetzt. Jetzt gab es einen Neustart mit einem Füllhorn an Rennaktivitäten für besonders zahlungskräftige Kunden, Händler und Motorsport-Enthusiasten.

Ebenfalls von der Partie ist ein siegreicher Le-Mans-Bolide Foto: SP-X/Mario Hommen

Zu den Racing Days durften wir als Beobachter in einem roten Ferrari Roma Spider anreisen, der trotz der großen Anzahl straßenzugelassener Ferrari am Nürburgring für viele neugierige Blicke und auch einige begeisterte Reaktionen sorgte. Etwas euphorisch reagierte sogar ein Fahrer aus Herford, der uns bei der Parkplatzsuche mit dem gleichen Modell in der gleichen Farbe entgegenkam. In freier Wildbahn hat eine solche Begegnung absoluten Seltenheitswert. Auf der zentralen Zufahrtsstraße des Nürburgsrings sind viele Besucher zu Fuß oder (hoch)motorisiert unterwegs. Nicht alle kommen wegen Ferrari. Heute lockt natürlich auch die für Touristenfahrten freigegebene Nordschleife auf das Motorsportgelände. Doch unter den vielen Gästen sind nicht wenige Ferraristi, wie die Fans und Kunden der Marke genannt werden. Rund 12.000 Besucher sollen speziell zum Racing Day gekommen sein.

Rund 18.000 Euro kostet diese Modell von Amalgam Collection Foto: SP-X/Mario Hommen

Denen wurde an diesem Wochenende viel geboten. Vor allem in Sachen Rennsport. Den größten Raum nimmt dabei die europäische Ausgabe der Kundensportserie Ferrari Challenge ein. Auf dem Nürburgring wurde der fünfte von insgesamt sechs Saisonläufen ausgetragen. Das Finale findet Ende Oktober im italienischen Imola statt. Bereits am Sonntag sicherte sich vorab Giacomo Altoè vom Team Emil Frey Racing den Titel in der 296 Challenge. Gefahren wird bei der Challenge in mehreren Klassen, in denen sowohl der 296 Challenge als auch der 488 Challenge Evo zum Einsatz kommen. Für einen solchen GT3-Boliden müssen die Kundenfahrer einen hohen sechsstelligen Betrag investieren. Neben den älteren 488 Evo mit rund 550 PS starkem V8 sind auch die neueren 296 GT3 mit Dreiliter-V6 und 600 PS am Start. Geld allein reicht übrigens nicht aus, um sich für die Ferrari Challenge zu qualifizieren. Für die Teilnahme an der Ferrari Challenge muss man intensive Rennsporterfahrungen vorweisen können. Hat man diese Hürde genommen, kostet die Teilnahme an einer Rennsaison noch einmal einige hunderttausend Euro.

Sehenswert: Der Ferrari-Parkplatz der mit dem eigenen Ferrari angereisten Racing-Day-Gäste Foto: SP-X/Mario Hommen

Bei einem exklusiven Grid Walk konnten wir die Rennwagen und Teams hautnah erleben. Für diesen Einblick müssen die Fans recht teure Tickets kaufen, die dazu berechtigen, während der Startaufstellung auf der Rennstrecke zwischen den Autos herumzulaufen. Die Fahrzeuge befinden sich in den letzten Vorbereitungen für das bevorstehende Rennen. Es ist heiß hier. Natürlich riecht es nach Benzin. Und es herrscht Anarchie im Getümmel: Mechaniker, Servicepersonal und Gäste wuseln unkoordiniert zwischen den Autos umher. Doch trotz einer gewissen Anspannung geht es insgesamt sehr freundlich und fast familiär zu. Man kennt sich hier natürlich. Es wird gekühlt, gewärmt, geschraubt und massenhaft mit dem Handy fotografiert. Die als Motiv beliebten Grid Girls gehören allerdings, wie schon seit vielen Jahren in der Formel 1, der Vergangenheit an. Die MeToo-Debatte ist auch am Motorsport nicht spurlos vorbeigegangen.

Für ein Grid Walk Ticket müssen Fans etwas tiefer in die Tasche greifen Foto: SP-X/Mario Hommen

Wie auf der Rennstrecke geht es auch in der Boxengasse hoch her. Hier erlebt man auf wenigen Metern eine facettenreiche Reise in die moderne Motorsportwelt von Ferrari. Auch akustisch. Vor allem, wenn einige der Formel-1-Boliden auf die Strecke geschickt werden. F1 Clienti heißt ein noch recht junges Angebot von Ferrari, bei dem Kunden einen F1-Rennwagen kaufen und dann zum Beispiel während der Racing Days auf einer Rennstrecke fahren können. Für dieses Programm werden F1-Fahrzeuge, die mindestens drei Jahre alt sind, in Maranello eingelagert, von Ferrari aufbereitet und bei Bedarf zu Veranstaltungen transportiert. Der Kunde kann dann mit seiner Entourage einfliegen und ein exklusives Rennerlebnis mit allem Drum und Dran im eigenen F1-Boliden genießen. Auch wenn es sich um Gebrauchtwagen handelt – billig ist das nicht. Über die Preise schweigt man sich bei Ferrari allerdings aus. Ähnliche Angebote macht Ferrari auch mit dem XX- oder dem neuen Sport Prototipi Clienti-Programm. Bei letzterem dürfen die Kunden den hybridisierten Le Mans-Rennwagen 499P Modificata fahren. Einfach so, um das Erlebnis zu genießen. Im Gegensatz zur Challenge handelt es sich hier nicht um eine Wettbewerbsveranstaltung. Mittlerweile befinden sich rund 200 Rennwagen in diesem äußerst exklusiven Programm-Portfolio.

In der Boxengasse ist es oft laut. Das Service-Personal trägt deshalb meist Kopfhörer Foto: SP-X/Mario Hommen

Auf das Geld muss im internationalen Ferrari-Rennzirkus sicher niemand achten. Den Wohlhabenden, Reichen und Superreichen ermöglicht Ferrari ein besonderes Hobby, das sich in finanziell abgehobenen Sphären abspielt. Diese Exklusivität konnte man im Rahmen der Ferrari-Days auch en miniature bewundern. In einem Hospitality-Bereich stellte die englische Firma Amalgam Collection einige ihrer Ferrari-Nachbauten im Maßstab 1:8 aus. Um diese so originalgetreu wie möglich zu gestalten, werden mehr als 450 Stunden für den Zusammenbau und mehrere tausend Arbeitsstunden für die Entwicklung eines Modells aufgewendet. Das kostet. Für einen Ferrari 296 GT3 im Maßstab 1:8 werden rund 18.000 Euro verlangt. Ein Vertreter von Amalgam Collection versicherte uns, dass die Nachfrage groß sei und die Geschäfte gut liefen.

In den Boxen herrscht reges Treiben Foto: SP-X/Mario Hommen

Das gilt übrigens auch für den Autohersteller Ferrari selbst, der für das zweite Quartal 2024 wieder einmal glänzende Geschäftszahlen vorlegen konnte, was den Aktienkurs weiter beflügelte. Der hat sich seit Corona übrigens fast verdreifacht. Das Geschäft mit der Exklusivität läuft.

Als besonders exklusives Angebot für Rennsportfans hat Ferrari das XX-Programm aufgelegt Foto: SP-X/Mario Hommen

Mario Hommen/SP-X