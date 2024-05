Ein Targa zum Träumen – BMW Concept Skytop

Anzeige

SP-X/Como. BMW hat auf dem traditionsreichen Automobil-Schönheitswettbewerb in der Villa d’Este am Comer See die Designstudie Concept Skytop präsentiert. Der offene Zweisitzer im Z8-Format kombiniert elegante Karosserielinien mit Targa-Dach und luxuriösem Interieur.

BMW zeigt, wie ein offener GT aussehen könnte Foto: BMW

Besondere Kennzeichen sind die pfeilförmige Front mit kleinem, horizontal ausgerichtetem Nieren-Kühlergrill, flankiert von sehr flachen Scheinwerfern, die feststehende B-Säule in Finnenform und das kurze Heck. In diesem finden zwei mit Leder überzogene Dachschalen Platz, die aus dem Cabrio ein Coupé machen.

Im Innenraum finden sich Leder-Applikationen im Budapester Stil sowie in das Cockpit eingebettete Kristallapplikationen Foto: BMW

Im Innenraum finden sich Leder-Applikationen im Budapester Stil sowie in das Cockpit eingebettete Kristallapplikationen. Unter der langen Haube arbeitet ein V8-Motor, den BWM als den derzeit leistungsstärksten im Portfolio bezeichnet. Demnach müsste es sich um den 460 kW/625 PS starken 4,4-Liter-Biturbo aus dem M8 Competition handeln.

Ob der Targa gebaut wird, ist ungewiss Foto: BMW

Auf der Auto-Show am Comer See will BMW testen, wie gut das Auto bei der betuchten Kundschaft ankommt. Denkbar wäre allerdings maximal eine Kleinserien-Auflage.

Der offene Zweisitzer im Z8-Format kombiniert elegante Karosserielinien mit Targa-Dach und luxuriösem Interieur Foto: BMW

Holger Holzer/SP-X