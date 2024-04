Ein neues Gesicht für den Bestseller – Nissan Qashqai

Anzeige

SP-X/Paris. Seit rund dreieinhalb Jahren gibt es den aktuellen Qashqai. Im üblichen Auto-Lebenszyklus war das bis dato gut 350.000 Mal verkaufte Erfolgsmodell also reif für Frischzellen. Bei kosmetischem Feinschliff haben es die Autobauer nicht belassen. Sie gaben dem Qashqai ein neues, frisches Gesicht. Und brachten gleichzeitig Infotainment, Assistenzsysteme und sonstige elektronische Helfer auf den aktuellen Stand.

Der Kühlergrill des Qashqai besteht jetzt aus Dutzenden von dreidimensional-kommaförmigen Elementen, die in schwarzer Hochglanzfarbe lackiert sind Foto: Nissan

Optisch ist die Überarbeitung am deutlichsten am Kühlergrill zu erkennen. Der besteht jetzt aus Dutzenden von dreidimensional-kommaförmigen Elementen, die in schwarzer Hochglanzfarbe lackiert sind und antiken japanischen Panzerschuppen nachempfunden wurden. Klingt ein bisschen martialisch, ist aber durchaus spannend anzuschauen. Speziell in der neuen Version N-Design, bei der die Dreiecke unter den ebenfalls neu gestalteten Scheinwerfern mit einer Heißfolienprägung in Satin Chrom verschönert werden. Das Komma-Design wird beim unteren Tagfahrlicht fortgesetzt. Das obere ist gleichzeitig Blinker und je nach Modell mit sequenziellen Abbiegelichtern ausgestattet. Kommas sind auch in den transparenten Rückleuchten in Form von vier scheinbar schwebenden Einzelelementen in sehr kräftigem „Superrot“ zu finden. Dazu gibt es diverse neue Räder bis zu 20 Zoll und drei neue Farben (Pearl White, Pearl Black und Deep Ocean).

Durch das Facelift hat der Nissan-Bestseller deutlich an Frische und optischer Präsenz gewonnen Foto: Nissan

Die Interieur-Gestalter setzen in den feineren Versionen auf Alcantara und neue Materialien etwa für die Mittelkonsole, die Sitzbezüge sollen sich hochwertiger anfühlen. Und dank der Ambiente-Beleuchtung ab den Ausstattungslinien N-Connecta und N-Design lässt sich die Atmosphäre im Qashqai an die jeweilige Stimmung der Passagiere anpassen.

Auch die Heckpartie wirkt frischer, vor allem durch die neu gestalteten Rückleuchten Foto: Nissan

Der überarbeitete Around View Monitor verfügt jetzt über eine 3D-Funktion, die Blicke auf das Auto aus acht Kameraperspektiven bietet, von vorne, hinten, von den Seiten und von den Ecken aus. Zudem lässt sich durch die „unsichtbare Motorhaube“ vom Lenkrad aus ein virtueller Blick direkt unter den Qashqai werfen, etwa um Beschädigungen der Felgen beim Randstein-Parken zu vermeiden. Und ein 200-Grad-Weitwinkelblick macht es möglich, auch unübersichtliche Ausfahrten oder Kreuzungen sicher zu meistern.

Die neuen Scheinwerfer verfügen jetzt über ein adaptives Fernlichtmodul und eine kleinere Einheit für eine breitere Lichtverteilung Foto: Nissan

Verbessert wurden laut Nissan so ziemlich alle Sicherheits-Helfer. Damit sie nicht gegen den Willen der Insassen unablässig bimmeln und warnen, hat Nissan erstmals den Driver Assist Custom Mode eingebaut. Nach dem Start genügen zwei Klicks auf die Menütaste, um das zuvor programmierte, persönlich gewünschte Maß an Überwachung zu aktivieren. Ein wichtiger Schritt ist die Integration der kompletten Google-Betriebssystem in Form von Navigation, Sprachsteuerung und dem Zugriff auf die einschlägigen Apps. Per Smartphone können die Fenster geschlossen und das Auto verriegelt werden. Außerdem werden die Besitzer gewarnt, wenn das Auto etwa angerempelt oder abgeschleppt wurde.

Die roten Elemente der Heckleuchten bestehen aus vier Einzelelementen, die die Form der Frontgrill-„Kommas“ aufgreifen Foto: Nissan

Und der Antrieb? In diesem Bereich sah man bei Nissan offenbar keinen Handlungsbedarf, der Qashqai wird weiter mit der 190 PS starken e-Power-Kombination mit einem Benziner als Energie-Erzeuger und einem E-Motor als Antreiber angeboten, dazu mit einem Mildhybrid mit 140 und 158 PS. Starten wird der neue Qashqai im Juni 2024 zu den Händlern rollen. Zu den Preisen äußerte sich Nissan noch nicht, aktuell geht es beim Crossover-Star mit knapp 29.500 Euro los.

In den feineren Ausstattungslinien gibt es neue Alcantara-Applikationen auf Armaturenbrett, Türeinlagen und -armlehnen und dem Deckel der Mittelkonsole Foto: Nissan

Rudolf Huber/SP-X