Ein milder Wilder – Toyota Hilux als Hybrid

Selbst ein Verbrenner-Urgestein wie der Toyota Hilux wird in Zukunft einen Vorstoß in die Welt des Elektroantriebs wagen. Doch der Pickup fängt klein an.

SP-X/Köln. Toyota wird den Ende 2023 vorgestellten Hilux Hybrid zusammen mit einigen weiteren Neuerungen für die Pick-up-Baureihe Anfang 2025 auch in Europa einführen. Den Hybrid wird es ausschließlich in Kombination mit der rund 5,30 Meter langen Doppelkabine geben. Als Antrieb dient ein 2,8-Liter-Diesel in Kombination mit einem 6-Gang-Automatikgetriebe, das von einem 48-Volt-Startergenerator unterstützt wird. Dieser treibt einen Elektromotor-Generator an, der wiederum die Hybridbatterie auflädt und den Diesel beim Beschleunigen mit bis zu 12 kW Leistung und 65 Nm Drehmoment unterstützt. Den Strom liefert eine knapp 8 Kilogramm schwere Lithium-Ionen-Batterie mit rund 2 kWh Speicherkapazität, die sich unter der Rücksitzbank verbirgt.

Toyota bringt 2025 den Pick-up Hilux mit einem Mildhybrid-Dieselantrieb in Europa auf den Markt Foto: Toyota

Trotz E-Boost gibt der Toyota als Leistung nur den Dieselwert von 150 kW/204 PS an. Der zusätzliche E-Antrieb soll sich aber auch positiv auf die Fahrdynamik auswirken. Neben dem geringeren Verbrauch soll die Mildhybrid-Technologie auch für sanftere Lastwechselreaktionen, eine stärkere Motorbremsfunktion sowie eine verbesserte Start-Stopp-Funktion sorgen. Im Cockpit-Display gibt es einen Anzeigemodus, der über die elektrischen Energieströme im Antriebssystem informiert.

Für das Modelljahr 2025 spendiert Toyota dem Hilux außerdem intelligentere Assistenzsysteme Foto: Toyota

Mit dem Hybrid führt Toyota für die Baureihe auch das Multi-Terrain-Select-System ein, mit dem der Fahrer zwischen 6 Fahrmodi wählen kann. Das soll Traktion, Handling und Stabilität unter verschiedenen Fahrbedingungen verbessern. Darüber hinaus wurde der Funktionsumfang der Assistenzsysteme erweitert. So kann der Kollisionsverhinderer künftig bei Nacht und beim Abbiegen auf Fußgänger reagieren, während der Abstandstempomat die Geschwindigkeit automatisch an Geschwindigkeitsbegrenzungen anpasst. Neu an Bord ist auch ein dynamisches Fernlicht, das sich der jeweiligen Situation anpasst.

Die Hybridversion wird es ausschließlich in der Karosserievariante Double Cab geben Foto: Toyota

Der überarbeitete Hilux erhält ein JBL-Soundsystem und weitere Konnektivitätsfunktionen für das Infotainmentsystem. Apple Carplay ist künftig drahtlos möglich, Android Auto bleibt kabelgebunden. Per App können Fahrzeugfunktionen auch aus der Ferne gesteuert werden.

Preise, die beim Hybrid deutlich über 50.000 Euro liegen dürften, nennt Toyota für Deutschland noch nicht.

Mario Hommen/SP-X