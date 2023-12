Ein Lied liegt weit vorne – Umfrage: Diese Christmas-Songs nerven Autofahrer

SP-X/München. Dashcam-Anbieter Nextbase hat deutsche Autofahrer nach den meistgehassten Weihnachtsliedern befragt. Mit Abstand am häufigsten genannt wurde „Last Christmas“ von Wham; 23 Prozent stimmten gegen diesen Song. Dahinter folgen „All I Want for Christmas“ von Mariah Carey (13 %), „Driving home for Christmas“ von Chris Rhea (9 %) sowie mit jeweils 8 Prozent die Songs „Do they know it's Christmas Time“ von Band Aid und „Merry Christmas Everyone“ von Shakin Stevens. Allerdings sind die Weihnachtsliedhasser insgesamt in der Minderheit. 54 Prozent haben nichts gegen Weihnachtssongs während der Autofahrt.

Darüber hinaus wollte Nextbase wissen, wie viele Autofahrer bereits mindestens einmal mit zu viel Alkohol im Blut am Steuer saßen. Dies räumten 27 Prozent der Befragten ein. Dabei zeigte sich ein deutlicher Unterschied bei den Geschlechtern. 35 Prozent der Männer gaben an, bereits einmal alkoholisiert gefahren zu sein. Bei den Frauen lag der Anteil bei 15 Prozent.

Mario Hommen/SP-X