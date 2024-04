Ein gutes Stück weiter – Citroen ë-C3

Anzeige

SP-X/Rüsselsheim. Für sein Elektromodell ë-C3, einen rund 4 Meter langen Kleinwagen mit 83 kW/113 PS starkem E-Antrieb, hat Citroën jetzt neue Daten nachgereicht. In der 23.300 Euro teuren Basisversion You ermöglicht die 44 kWh große Batterie eine Reichweite von 326 Kilometern nach WLTP. Der kombinierte Stromverbrauch wird mit 17,1 kWh angegeben. Alternativ gibt es die 27.800 Euro teure Version Max, die mit der gleichen Strommenge 321 Kilometer weit kommt. Der Verbrauch liegt hier bei 17,4 kWh auf 100 Kilometer. Der je nach Ausstattung soll der 1.419 bis 1.560 Kilogramm schwere ë-C3 in 11 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen, maximal sind 135 km/h möglich.

Der neue Citroen e-C3 hat eine Reichweite von 326 Kilomtern Foto: Citroen_Stellantis

Mit der serienmäßigen 100-kW-Gleichstrom-Schnellladung lässt sich die Batterie in 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent aufladen. Per Wechselstrom sind es mit dem 7-kW-On-board-Lader rund vier Stunden, mit der aufpreispflichtigen 11-kW-Option (400 Euro) 2 Stunden und 50 Minuten.

Mit seinem Basispreis von 23.300 Euro markiert der ë-C3 einen relativ günstigen Einstieg in die E-Mobilität. Die Ausstattung des You bietet unter anderem die Advanced-Comfort-Federung, Head-up-Display, Smartphone-Konnektivität mit Freisprechfunktion, elektrische Außenspiegel, Parkpiepser hinten, Tempomat, Klimaanlage und sechs Airbags. Der Max hat darüber hinaus 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, Zweifarblackierung, Advanced-Comfort-Sitze, Rückfahrkamera, 10,25-Zoll-Touchscreen mit drahtloser Anbindung an Apple Carplay und Android Auto, Navigation, Smartphone-Ladeschale und eine geteilt umklappbare Rücksitzbank an Bord. 2025 will Citroën eine Basisversion des ë-C3 mit 200 Kilometer Reichweite zum Einstiegspreis von rund 20.000 Euro nachreichen.

Mario Hommen/SP-X