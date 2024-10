Ein Freund für den besten Freund – Jaecoo J5

Anzeige

SP-X/Wuhu/München. Die Chery-Marke Jaecoo ergänzt ihr SUV-Portfolio um ein elektrisches Einstiegsmodell. Kurz vor der Premiere am Konzersitz in Wuhu zeigen die Chinesen nun erste Fotos. Optisch deuten sie auf ein kerniges, reduziertes Design hin, das an die aktuelle Designsprache von Range Rover sowie an den größeren Jaecoo J7 erinnert. Im Gegensatz zum viereinhalb Meter langen Bruder soll der fünftürige J5 deutlich kompakter ausfallen. Anders als den ebenfalls etwas größeren J6 wird es den J5 außer mit reinem E-Antrieb auch als Plug-in-Hybriden geben.

Jaecoo will Hunden das Leben erleichtern Foto: Jaecoo

Als Alleinstellungsmerkmal setzt Jaecoo auf eine besondere Haustier-Freundlichkeit. Details gibt es nicht, der Hersteller verspricht aber eine Reihe von cleveren Lösungen, „damit Haustiere im Auto mitfahren, ein- und aussteigen, fressen, sich ausruhen und sich waschen können.“ Chery will Autos von Jaecoo sowie der Marke Omoda unter anderem Anfang 2025 in Deutschland auf den Markt bringen. Auch der J5 dürfte kommen.

Der J5 ist das bislang kleinste Modell der Marke Foto: Jaecoo

Holger Holzer/SP-X