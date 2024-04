Eidgenossen können Verkehrs-Bußgelder in Deutschland eintreiben – Deutsch-Schweizerischen Polizeivertrag

Anzeige

SP-X/München. Bußgelder aus Verkehrsverstößen in der Schweiz können ab dem 1. Mai auch in Deutschland vollstreckt werden. Das erlaubt laut ADAC der dann in Kraft tretende Deutsch-Schweizerischen Polizeivertrag. Betroffen sind Knöllchen ab 80 Franken, schweizerische Fahrverbote haben auf deutschem Boden jedoch weiterhin keine Geltung. Bislang konnten nur Bußgelder aus EU-Staaten in Deutschland vollstreckt werden. Die Vereinbarung gilt auch in Gegenrichtung, Schweizer werden bei Verkehrssünden in Deutschland ab 70 Euro in der Heimat zur Kasse gebeten.

Rasen in der Schweiz kann auch für Deutsche teuer werden Foto: Lamborghini

Holger Holzer/SP-X