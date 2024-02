E-Flunder mit Tanztalent – Yangwang U9

SP-X/Shanghai. BYD-Ableger Yangwang nennt Details und Preise zur Serienversion des Anfang 2023 angekündigten Elektro-Sportwagens U9. Demnach setzt der schon bald verfügbare Flügeltürer auf einen viermotorigen Elektroantrieb mit 960 kW/1.305 PS und 1.680 Newtonmeter Drehmoment Gesamtleistung. Der Sprint von 0 auf 100 km/h soll damit in 2,4 Sekunden gelingen, die Höchstgeschwindigkeit 309 km/h betragen. Strom kommt aus einer 80 kWh großen Batterie für 450 Kilometer Reichweite. Dank 800-Volt-Architektur soll Gleichstromladen mit bis zu 500 kW möglich sein.

Der Yangwang U9 basiert auf einer Carbonstruktur, die hohe Torsionssteifigkeit verspricht. Er ist mit vielen aktiven und passiven Aerodynamiksystemen gerüstet. Der fast fünf Meter lange Zweisitzer bietet außerdem einen an jedem Rad individuell in der Länge verstellbaren Federweg, was Vorteile bei Agilität und Komfort verspricht. Außerdem soll die Technik wie bei dem in den USA beliebten Lowrider-Hopping ein „Tanzen“ des Fahrzeugs im Takt von Musik erlauben.

Im Sommer will Yangwang die ersten Exemplare des U9 in China ausliefern. Der Preis liegt bei umgerechnet rund 215.000 Euro.

Mario Hommen/SP-X