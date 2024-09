Edition für Sammler und Formel-Fans – Mercedes-AMG GT 63 Pro

Anzeige

SP-X/Affalterbach. Mercedes-AMG legt ein Formel-1-Sondermodell des GT 63 Pro 4Matic+ auf. In der „Motorsport Collectors Edition“ wartet der Sportwagen mit einem Design im Stil des F1-Teams von AMG und Petronas auf. Dazu zählen eine schwarze Lackierung im Ton der Wettbewerbs-Rennwagen und Zierstreifen in Smaragdgrün. Auch im Innenraum finden sich die Rennstall-Farben wieder, ebenso an den die 21-Zoll-Schmiederäder. Aufgezogen sind Cup-Reifen von Michelin. Zur Ausstattung zählen Aerodynamik-Anbauteile in Sichtcarbon, Panorama-Glasdach und ein starrer Heckflügel. Insgesamt werden 200 Exemplare gebaut, der Stückpreis des 450 kW/612 PS starken Allrad-Coupés dürfte im Bereich jenseits von 200.000 Euro liegen.

Mercedes-AMG legt ein Sondermodell des GT auf Foto: Mercedes-AMG

Holger Holzer/SP-X