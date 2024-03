Edelmetall-Klau lohnt nicht mehr – Rückgang bei Kat-Diebstählen

SP-X/Stuttgart. Die Zahl der Katalysator-Diebstähle ist vielerorts zurückgegangen. Laut „Auto Motor und Sport“ registriert die Polizei in vielen Bundesländern weniger Fälle als zuletzt. So fiel die Zahl der Diebstähle in Berlin von 1.449 im Jahr 2022 auf zuletzt 931. Ähnliche Rückgänge wurden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen registriert. In Mecklenburg-Vorpommern allerdings gab es 2023 einen Höchststand mit 161 gemeldeten Fällen.

Der Opel Astra G zählt zu den beliebtesten Autos bei Kat-Dieben Foto: Opel

Hintergrund für den Rückgang in vielen Ländern könnten die stark gesunkenen Preise für die in den Katalysatoren verwendeten Edelmetalle Rhodium und Palladium sein. Vor allem bei Fahrzeugen der Baujahre 1990 bis 2004 ist es in hoher Konzentration enthalten. Betroffen sind Modelle wie Opel Astra G, VW Polo 6N, BMW Dreier (E36), Mitsubishi Carisma sowie Transporter, Hybride und SUV. Die Aufklärungsquoten liegen meist im niedrigen einstelligen Bereich.

Holger Holzer/SP-X