Ebay vermittelt Kfz-Werkstatt – Ersatzteilkauf im Internet

Wer ein Auto-Ersatzteil im Internet kauft, braucht für den Einbau noch eine Werkstatt. Ebay will nun beides aus einem Guss bieten.

Anzeige

SP-X/Europarc Dreilinden. Bein Kfz-Ersatzteilkauf gleich den Termin für die Montage mitbuchen: Der Online-Marktplatz Ebay integriert einen Werkstatt-Service in sein Automotive-Angebot. Wer sein Fahrzeug mit Hersteller- und Typschlüsselnummer auf dem Portal registriert, bekommt beim Kauf eines passenden Ersatzteils eine Liste von Werkstätten in der Nähe angezeigt, inklusiv exakter Entfernung, verfügbaren Terminen und Einbaukosten.

Wer bei Ebay Kfz-Ersatzeile kauft, kann auch gleich die Werkstatt dazubuchen Foto: eBay

Die Buchung kann rund um die Uhr erfolgen und ist nicht abhängig von Öffnungszeiten. Bezahlt werden Werkstatt und Ersatzteil in einem Schritt. Als Partner nutzt Ebay das Werkstatt-Portal Repareo, das sowohl freie Werkstätten, Werkstattketten als auch Vertragswerkstätten der Autohersteller vermittelt. Ebay sieht den neuen Service auch deshalb als interessant für Kunden an, weil Autos immer komplexer werden. „Einige Arbeiten, die früher versierte Talente im Schrauben in Eigenregie erledigen konnten, müssen jetzt von einer Fachwerkstatt übernommen werden“, Andreas Wielgoss, Senior Director bei Ebay Motors.

Holger Holzer/SP-X