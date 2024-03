E-Autos werden immer sauberer – Grünstrom auf dem Vormarsch

SP-X/Wiesbaden. Der Anteil erneuerbarer Energien am in Deutschland erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom stammte im vergangenen Jahr überwiegend aus klimafreundlichen Quellen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg der Anteil der Erneuerbaren von 46,3 Prozent im Vorjahr auf 56 Prozent in 2023. Die Stromerzeugung aus diesen Quellen stieg im vergangenen Jahr um 6,7 Prozent. Die Stromeinspeisung aus konventionellen Energien sank dagegen um 27,8 Prozent auf einen Anteil von 44 Prozent (2022: 53,7 Prozent).

Die Stromeinspeisung aus Windenergie erhöhte sich 2023 um 13,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Anteil von 31 Prozent war die Windenergie der wichtigste Energieträger für die Stromerzeugung in Deutschland. Ein Jahr zuvor war noch Steinkohle mit 33,2 Prozent die Nr.1. Als Gründe für den deutlichen Anstieg des Windstroms nennt Destatis ein gutes Windjahr sowie einen Leistungszuwachs von 4,3 Prozent bei gleichzeitig geringerer Gesamtstromerzeugung.

Insgesamt wurden in Deutschland 449,8 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt und ins Netz eingespeist, was einem Rückgang von 11,8 Prozent entspricht. Gleichzeitig stieg die Menge des nach Deutschland importierten Stroms im Jahr 2023 im Vergleich zu 2022 um 40,6 Prozent auf 69,3 Milliarden Kilowattstunden.

Mit Blick auf die Mobilitätswende ist der deutlich gestiegene Ökostromanteil eine erfreuliche Entwicklung, denn die Ökobilanz der wachsenden Zahl von Elektroautos hängt stark vom Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix ab. Mit dem Anstieg des Ökostromanteils hat sich der ökologische Vorteil von Elektroautos gegenüber Verbrennern deutlich erhöht.

