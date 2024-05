E-Autos legen wieder zu – Pkw-Markt Europa

Anzeige

SP-X/Brüssel. Nach der Delle im März hat die E-Auto-Nachfrage in der EU wieder zugelegt. Die Zahl der Neuzulassungen stieg um 14,8 Prozent auf 108.552 Fahrzeuge, wie der Branchenverband ACEA mitteilt. Der Gesamtmarkt ist im gleichen Zeitraum um 13,7 Prozent auf 913.995 Einheiten gewachsen. Einer der Gründe für das Plus gegenüber dem Vorjahresmonat ist allerdings die höhere Zahl an Arbeitstagen, weil Ostern in diesem Jahr in den März gefallen ist.

Die Nachfrage nach E-Autos steigt Foto: VW

Die Bilanz des laufenden Jahres sieht positiv aus: In den ersten vier Monaten wurden 3,7 Millionen neue Pkw in Verkehr gebracht, 6,6 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Die Zahl der E-Auto-Zulassungen legte um 6,4 Prozent auf 441.992 Einheiten zu. Bei den Plug-in-Hybriden gab es ebenfalls ein Plus von 6,4 Prozent, vor allem getrieben von einer hohen Nachfrage in Deutschland, wo gut 60.000 der insgesamt 266.345 neuen Teilzeitstromer verkauft wurden.

Holger Holzer/SP-X