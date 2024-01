E-Auto-Förderung per Rabatt – Mercedes gewährt vollen Umweltbonus

Anfang 2024 kommen die Elektro-SUVs EQA und EQB mit leicht veränderter Optik auf den Markt Foto: Mercedes-Benz

SP-X/Stuttgart. Wer bei Mercedes bis Ende Januar 2024 einen vollelektrisch angetriebenen Neuwagen ordert sowie ausgeliefert und zugelassen bekommt, kann weiterhin mit einem Umweltbonus in voller Höhe rechnen. Im Dezember 2023 hat die Bundesregierung die Bezuschussung von E-Autos vorzeitig eingestellt. Mercedes will nun zusätzlich zum Herstelleranteil den staatlichen Anteil bis zum Stichtag 31. Januar übernehmen. Neue E-Fahrzeuge, die bis zu diesem Datum bestellt aber erst danach zugelassen werden, garantiert Mercedes noch eine Rabattierung in Höhe des Herstelleranteils.

Das Angebot richtet sich an Privatkunden, die ein Neufahrzeug kaufen oder leasen. Außerdem muss der Nettolistenpreis der Basisversion unter 45.000 Euro liegen. Darunten fallen bei Mercedes die Baureihen EQA und EQB.

Mario Hommen/SP-X