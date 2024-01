E-Antrieb wird leichter – Magna auf der CES

Magna hat einen neuen E-Antrieb vorgestellt Foto: Magna

SP-X/Aurora. Zulieferer Magna hat auf der CES eine neue Generation seiner E-Antriebseinheit „eDrive“ vorgestellt. Durch das auf 75 Kilogramm gesenkte Gewicht, die um 20 Prozent geringere Höhe sowie eine flexible Einbaulage soll das 800-Volt-System in zahlreichen Fahrzeugsegmenten von der Kompakt- bis zu Businessklasse einsetzbar sein – sowohl als Primär- als auch als Sekundärantrieb. Zudem sollen der Bedarf an Seltenen Erden und der Energieaufwand in der Produktion gesunken sein, letzterer um 20 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell. Der Antrieb leistet bis zu 250 kW/340 PS und stellt ein Drehmoment von 5.000 Nm zu Verfügung.

Holger Holzer/SP-X