Drittes Modell startet im Sommer – Xpeng G6 kommt

SP-X/Guangzhou/Amsterdam. Xpeng will sein in China im Jahr 2023 eingeführtes SUV-Coupé G6 auch in Europa anbieten. Damit wächst das Modellangebot der 2014 in China gegründeten Marke in Deutschland auf drei Baureihen. Erst vor wenigen Tagen hatte Xpeng die Markteinführung der E-Limousine P7 und des E-SUV G9 in Deutschland für Mai angekündigt. Ebenfalls im Mai will Xpeng die Bestellbücher für den G6 öffnen, im Sommer soll der Stromer in den Showrooms stehen – 24 Standorte sind deutschlandweit geplant.

Mit dem G6 bringt Xpeng im Sommer ein drittes Modell in Europa an den Start Foto: Xpeng

Der 4,75 Meter lange G6 basiert wie der G9 auf der Elektroplattform SEPA2.0, die dank 800-Volt-Architektur eine Ladeleistung von bis zu 280 kW verträgt. Die Aufladung von 10 auf 80 Prozent soll innerhalb von 20 Minuten möglich sein. Zur Wahl stehen zwei Batterieformate mit 66 oder 88 kWh und damit Reichweiten von 435 beziehungsweise 550 bis 570 Kilometern. Die kleinere Batterie ist für die heckgetriebene Variante mit 190 kW/258 PS erhältlich. Ebenfalls heckgetrieben ist der Long Range mit großer Batterie und dann 210 kW/286 PS. Topversion ist der allradgetriebene AWD Performance mit 350 kW/476 PS, der in rund vier Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 sprintet und maximal 200 km/h erreicht.

Großes Display, wenig Schalter: Der Innenraum präsentiert sich im Stil der Zeit Foto: Xpeng

Xpeng verspricht für den G6 einen geräumigen Innenraum sowie einen 571 Liter fassenden Kofferraum. Das Cockpit ist aufgeräumt. In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich ein 15-Zoll-Touchscreen für das Infotainmentsystem. Darüber hinaus sind alle Versionen serienmäßig mit 20-Zoll-Rädern, Panorama-Glasdach, klimatisierten Vordersitzen, Lenkradheizung, Smartphone-Ladeschale und Audiosystem ausgestattet. Xpeng gibt eine Garantie von sieben Jahren oder 160.000 Kilometern. Die Preise dürften bei rund 50.000 Euro beginnen.

Mario Hommen/SP-X