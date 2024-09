Driftende Gummitiere und farblose Frauen – Sonst noch was

Anzeige

SP-X/Köln. Am vorerst letzten warmen Wochenende des scheidenden Sommerns zieht es wieder viele hinaus an und auf die Seen und kleinen Gewässer der Republik. Doch je nachdem, wo man sich dort gerade aufhält, ist Vorsicht geboten, wie die Kollegen der Berliner Zeitung recherchiert haben. Nimmt man nämlich das kleine aufblasbare Paddelboot, um mit der Liebsten ein lauschiges Stündchen auf dem Wasser zu verbringen, kann das durchaus mit einem Bußgeld geahndet werden.

Dazu muss man nicht mal irgendwelche unzüchtigen Schaukelbewegungen nebst öffentlicher Erregung verursachen, es reicht, wenn das Gummiboot auf den Flüsschen im Spreewald unterwegs ist.

In dem Fall kommt nämlich gerne die Brandenburger Polizei und verteilt Knöllchen an alle, die ihr Gummiboot nicht getauft und an der Innenseite keine Anschrift des Besitzers angebracht haben. 55 Euro kostet das Vergehen und natürlich gilt das nicht nur für Schlauchboote, sondern beispielsweise auch für große Schwimmtiere, auf denen Personen sitzen können.

Selbstverständlich gibt es auch für diese Regel einen Grund. Die Wasserschutzpolizei oder ein Schleusenwärter muss nämlich den Bootfahrer direkt ansprechen können. Als ordentlicher Schleusenwärter kann man anscheinend nicht rufen „Der Paddler auf dem rosa Schwan bitte rechts ran paddeln“, man muss schon rufen können, „Der Paddler auf dem rosa Schwan „Erwin“ bitte rechts ran paddeln“. So viel Zeit und Höflichkeit muss eben sein.

Wer jetzt aber in guter alter Schifftauf-Tradition sein Gummiboot oder einen aufblas – und paddelbaren Schwan mit dem Zerschlagen einer Flasche Sekt taufen möchte, sei gewarnt. Es könnte sein, dass das Glas auf dem Gummi einfach zurückspringt. Wenn es für eine ordentliche Taufe doch kaputtgeht, könnte es Schaden am Gummi anrichten, was negativ für die Schwimmfähigkeit wäre. Aber das merkt man dann schon.

Schwimmen wollte ein mittelbegabter Autofahrer nicht, aber doch der Dame seines Herzens zeigen, was er für ein toller Fahrer ist. Dazu erkor er sich und seinem Sportwagen einen Kreisverkehr aus, den er driftend zu passieren dachte. Das ging, man ahnt es schon, natürlich nur so lange gut, wie sich Driftwinkel und Talent austarierten. Es dauerte aber nicht lange bis sich das Talent der Begrenzungsmauer geschlagen gab. So weit, so normal.

Weil der Sportwagen aber teuer war und zudem Vollkasko versichert, wollte der gute Mann seinen Schaden von der Assekuranz gerne ersetzt haben. Die weigerte sich mit dem Hinweis, solcher Fahrstil sei quasi ein unerlaubtes Autorennen und somit nicht versichert. Dies sah jetzt das Landgericht Coburg anders. Zum einen fehlte dem Gericht ein für ein Rennen obligatorisches zweites „gegnerisches“ Fahrzeug und zudem sei es ja nicht das Ziel gewesen, einen Unfall zu verursachen, sondern die Beifahrerin durch den Drift zu beeindrucken.

Wir sind ein bisschen skeptisch, ob dieses Vorhaben geklappt hat, aber vielleicht hat sie ja wenigsten das gekränkte Ego wieder aufrichten können. Vielleicht mit dem ergänzenden Hinweis, dass es ja nicht auf die Größe ankomme, die wurde ja ohnehin schon mit dem Sportwagen kompensiert.

Aber modernen Frauen ist derlei ohnehin egal, wie manches andere auch. So lernten wir dieser Tage, dass Frauen zum Beispiel die Farbe eines Autos nicht wichtig ist. Jedenfalls gaben immerhin 44 Prozent der befragten Damen einer Autokaufumfrage an, dass ihnen die Farbe egal wäre, also die des Autos. Männer sind mehrheitlich wählerischer, aber auch unter uns waren 29 Prozent der Meinung, dass es auf die Farbe nicht ankomme. Gut die Hälfte will aber trotzdem ein farbloses Auto in grau, schwarz oder weiß. Bunt geht nur beim Gummiboot. Sonst noch was? Nächste Woche wieder.

Günter Weigel/SP-X