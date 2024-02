Drei Motoren, vier Antriebsräder – Jeep Avenger 4xe

Der Jeep Avenger kommt noch dieses Jahr mit Allradantrieb auf den Markt Foto: Jeep

SP-X/Rüsselsheim. Ende 2024 wird Jeep das Antriebsangebot für sein kleines SUV-Modell Avenger um die Allrad-Hybridvariante 4xe erweitern. Hauptantrieb ist ein 100 kW/136 PS starker Benziner, der via 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit integrierten 48-Volt-Mildhybridsystem seine Kraft an die Vorderachse schickt. Neben Verbrauchsvorteilen erlaubt die Elektrifizierung im Antriebsstrang außerdem rein elektrisches Fahren bei niedrigem Tempo. Zudem verfügt der 4xe über einen zweiten E-Motor an der Hinterachse. Beide E-Maschinen leisten jeweils 21 kW/29 PS. Die hintere soll laut Jeep unabhängig vom Ladezustand der Batterie Allradtraktion garantieren. Weitere Details sowie Preise will Jeep zu einem späteren Zeitpunkt verraten.

Mario Hommen/SP-X