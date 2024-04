Drei Batteriegrößen zur Wahl – Mercedes e-Sprinter

Den überarbeiteten e-Sprinter bietet Mercedes mit drei Batteriegrößen an

SP-X/Frankfurt. Den überarbeiteten e-Sprinter bietet Mercedes mit drei Batteriegrößen an. Neben den bekannten Größen mit 56 kWh (ab 47.600 Euro) und 113 kWh (ab 74.300 Euro) ist nun auch ein Akku mit 81 kWh (ab 57.800 Euro) erhältlich. Beim neuen, ebenfalls kobaltfreien LFP-Akku liegt die Normreichweite bei 329 Kilometern und damit zwischen den beiden anderen Akkus (233 und 478 Kilometern).

Der batterieelektrische Transporter nutzt die neue „Electric Versatility Platform“ mit elektrischer Hinterachse und ist in zwei verschiedenen Höhen und Radständen erhältlich. Das Gesamtgewicht beträgt 4,25 Tonnen. Maximal 1.575 Kilogramm dürfen zugeladen und 2 Tonnen an den Haken genommen werden. Das Ladevolumen des Kastenwagens liegt bei bis zu 14 Kubikmetern. Den Antrieb übernimmt ein E-Motor mit 100 kW/136 PS oder 150 kW/204 PS. Die Geschwindigkeit ist auf 90 km/h begrenzt, auf Wunsch sind 120 km/h möglich. Geladen wird mit 11 kW (Wechselstrom) oder 115 kW (Gleichstrom).

Zum Serienumfang zählt das Infotainmentsystem MBUX, das auch die Authentifizierung an der Ladesäule ermöglicht. Das Bezahlen wird über den Digitaldienst „Mercedes me“ abgerechnet. Das Navigationssystem zeigt in Echtzeit abhängig von der Verkehrslage und der Topografie der Route die jeweils aktuelle Reichweite an.

Elfriede Munsch/SP-X