Doppelte Energie – Renault Emblème

SP-X/Köln. Die Studie eines Familien-Stromers mit Brennstoffzelle für die Ferienfahrt stellt Renault auf dem Pariser Autosalon vor. Das Crossover-Konzept Emblème soll im Alltag mit Strom aus seiner 40 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie fahren. Der relativ kleine Speicher ist für mehrere hundert Kilometer Fahrt gut.

Renault stellt auf der Pariser Messe die Studie eines Familien-Crossovers vor Foto: Renault

Auf längeren Strecken kommt mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle eine weitere Energiequelle für den der 160 kW/218 PS starken Antrieb hinzu; insgesamt 2,8 Kilogramm des Gases passen an Bord. So sollen Distanzen bis zu 1.000 Kilometern am Stück mit nur geringen Pausenzeitenzurückgelegt werden können – Renault rechnet mit zwei fünfminütigen Tankpausen an Stelle längerer Ladestopps.

Eine Besonderheit ist die Kombination von batterieelektrischem Antrieb und Brennstoffzelle Foto: Renault

Angaben zu einer Serienumsetzung mach Renault nicht. Die Franzosen setzen bislang vor allem bei Nutzfahrzeugen auf die Brennstoffzelle, im Pkw ist die Technik bislang nicht verfügbar.

Holger Holzer/SP-X