Doppelspitze – Audi RS Q8

Statt eines RS-Modells bietet Audi beim Q8 künftig zwei an. 40 Extra-PS gibt es für knapp 14.000 Euro extra.

SP-X/Ingolstadt. Audi krönt seine Q8-Baureihe gleich doppelt: Neben dem nun im Zuge eines Liftings aufpolierten RS-Modell gibt es jetzt eine Performance-Variante mit 40 Extra-PS und Nordschleifen-Rekord. Die Preise für das sportlich optimierte SUV-Coupé starten bei 142.000 Euro, die neue Top-Variante kostet ab 155.700 Euro.

Audi hat den RS Q8 geliftet Foto: Audi

Den Antrieb der Allrader übernimmt der aus dem Vorgängermodell bekannte 4,0-Liter-Biturbo-V8 mit Mildhybridtechnik und mindestens 441 kW/600 PS. Im Performance-Modell stehen 471 kW/640 PS zur Verfügung, was diese Variante zum stärksten in Serie gefertigten Verbrenner-Modell der Unternehmensgeschichte macht. Um das zu unterstreichen, haben die Ingolstädter ist SUV-Flaggschiff auf den Nürburgring geschickt, wo es einen neuen Rundenrekord für die SUV-Klasse aufgestellt hat (7:36,698 Minuten). Beim Standardspurt erreicht das Performance-Modell Tempo 100 nach 3,6 Sekunden und damit 0,2 Sekunden schneller als der Standard-RS. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt in beiden Varianten 250 km/h, lässt sich auf Wunsch aber auf 280 km/h anheben.

Das SUV-Coupé kommt nun auf bis zu 640 PS Foto: Audi

Äußerlich übernehmen die RS-Modelle die sanften Facelift-Neuerungen des zivilen Q8, die vor allem Details am Grill und an den Leuchten betreffen. Innen gibt es neue Dekore und Ziernähte sowie höher auflösende Bildschirme. Die technische Ausstattung umfasst unter anderem ein adaptives Luftfahrwerkt mit spezieller RS-Abstimmung, Allradlenkung und Matrix-LED-Licht. Gegen Aufpreis sind unter anderem eine aktive Wankstabilisierung, ein Sportdifferenzial und eine Keramikbremsanlage zu haben (Serie beim Performance-Modell). Auch Laserlicht steht als Ergänzung für die Scheinwerfer auf der Optionsliste.

Die RS-Varianten runden das Antriebsprogramm für den Coupé-Bruder des Q7 ab. Bereits seit dem vergangenen Herbst bestellbar sind zwei Sechszylinder-Diesel, ein Sechszylinderbenziner und das etwas weniger scharf abgestimmte Breitensportmodell SQ8 mit acht Zylindern und 373 kW/507 PS. Die Preisspanne reicht von 86.700 Euro bis 119.500 Euro.

Holger Holzer/SP-X