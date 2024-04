Digitaler Autokauf findet Mehrheit – Online-Vertragsabschlüsse

Anzeige

SP-X/Stuttgart. Der digitale Autokauf ist international auf dem Vormarsch. Rund 71 Prozent der Verbraucher in China, Deutschland und den USA wären bereit, Finanzierungs-, Leasing- oder Abo-Verträge rein online ohne persönliche Beratung abzuschließen, wie eine Studie der Mercedes-Benz Mobility AG ergeben hat. Gleiches gilt auch für den Direktkauf eines Fahrzeugs. Allerdings fällt die Bereitschaft in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich groß aus: So wären unter den Chinesen 81 Prozent für Online-Verträge zu haben, unter den US-Amerikanern 74 Prozent. Vergleichsweise zurückhaltend sind die Deutschen, wo sich mit 58 Prozent nur eine kleine Mehrheit findet.

Mercedes setzt auf eine Mischung aus digitalem und analogem Autokauf Foto: Mercedes-Benz

Generell herrscht in allen drei Märkten eine Offenheit für Finanzprodukte. Insgesamt würden 53 Prozent Leasing und Co. einem Direktkauf vorziehen. Während in den USA und Deutschland die Quote bei über 60 Prozent liegt, fällt sie in China mit 44 Prozent noch etwas geringer aus.

Holger Holzer/SP-X