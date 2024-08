Diesel und Benzin erneut billiger – Kraftstoffpreise auf Jahrestiefststand

Anzeige

SP-X/München. Die Kraftstoffpreise an deutschen Tankstellen liegen auf einem neuen Jahrestiefststand. Im Bundesdurchschnitt zahlten Autofahrer laut ADAC zuletzt 1,698 Euro für einen Liter Super E10, 1,7 Cent weniger als in der Vorwoche. Diesel wurde um 1,3 Cent günstiger und kostete 1,577 Euro pro Liter. Ende Juni hatte der Dieselpreis noch an der 1,70-Euro-Marke gekratzt, Benzin lag bei knapp 1,80 Euro.

Nach Einschätzung des Automobilclubs bildet der Preis derzeit angemessen die Marktsituation ab, obwohl der Rohölpreis sich zuletzt wieder etwas nach oben orientiert habe.

Holger Holzer/SP-X