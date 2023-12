Diesel oder Stromer – Überarbeitete Opel Transporter Vivaro und Movano bestellbar

Opel schickt im Frühjahr die überarbeiteten Versionen der Transporter Vivaro und Movano ins Rennen Foto: Opel

SP-X/Rüsselsheim. Opel schickt im Frühjahr die überarbeiteten Versionen der Transporter Vivaro und Movano ins Rennen um die Gunst der Gewerbekunden. Für den mittelgroßen Transporter Vivaro werden in der Kastenvariante mit dem 88 kW/120 PS starken Diesel mindestens 30.350 Euro netto fällig. Die elektrische Variante des in zwei Längen (4,98 und 5,33 Meter) erhältlichen Transporters startet in Verbindung mit dem 50 kWh-Akku bei 39.500 Euro netto.

Die Preisliste des Movano startet bei 33.800 Euro netto (Kastenwagen, 120 PS-Diesel). Die Preise für den elektrischen Movano, der nun mit einem 200 kW/270 PS starken Motor und einem 110 kWh-Akku vorfährt, nennt Opel noch nicht. Bislang kostete der große Opel-Transporter mit 122 PS-Motor und einer 37 bzw. 79 kWh großer Batterie rund 58.000 Euro netto.

Die gelifteten Transporter Modelle fahren nun mit dem aktuellen Vizor-Markengesicht vor, neue Infotainment- und Assistenzsysteme sind zudem verfügbar. Bei den Abmessungen, Zuladung und Ladevolumen ändert sich nichts.

Elfriede Munsch/SP-X