Dienstwagen bleibt beliebt – Umfrage bei Gen Z

SP-X/München. Unternehmen in Deutschland, die junge Nachwuchskräfte suchen, können ihre Attraktivität als Arbeitgeber mit Mobilitätsangeboten steigern. Das legt das Ergebnis einer Umfrage nahe, die das Unternehmen Alphabet Fuhrparkmanagement unter rund 1.000 Personen im Alter von 18 bis 28 Jahren in Auftrag gegeben hat. Darin gaben 48 Prozent der Befragten an, dass sie die Attraktivität von Unternehmen, die ihren Mitarbeitern Mobilitätsangebote unterbreiten, als grundsätzlich höher einschätzen. 92 Prozent können sich vorstellen, in Zukunft ein Fahrzeug zu nutzen oder tun dies bereits. Auch die Nutzung eines geleasten Fahrrads (60 Prozent) oder eines Elektrorollers (53 Prozent) ist für junge Menschen interessant. Einen Zuschuss für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel halten 81 Prozent für wünschenswert.

Auch an klimafreundlichen Mobilitätsformen zeigen junge Menschen in Deutschland ein gesteigertes Interesse. 38 Prozent ist es wichtig, dass ein potenzieller Dienstwagen einen geringen CO2-Ausstoß hat. 22 Prozent nutzen bereits einen Dienstwagen, davon 37 Prozent ein rein elektrisches Modell. Zwei Drittel aller Befragten wünscht sich zudem für die Zukunft einen Dienstwagen mit Elektroantrieb (66 Prozent).

Mario Hommen/SP-X