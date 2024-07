Die verbreitete Angst vor der Mautstation – Urlaubsfahrt im Ausland

Wer an die Mautstation fährt, sollte passendes Geld bereit haben

Wer an die Mautstation fährt, sollte passendes Geld bereit haben Foto: SP-X

SP-X/München. Zwei von drei deutschen Autoreisenden fühlen sich von den Mautstationen im Ausland gestresst. Frauen haben dabei etwas häufiger Angst (68 Prozent) als Männer (63 Prozent), wie sich aus einer Umfrage des Online-Marktplatzes Autoscout24 ergibt. Je älter die Befragten werden, desto entspannter werden sie: Während sich unter den 30- bis 39-Jährigen 75 Prozent bei der Anfahrt auf die Mautstation unwohl fühlen, sind es zwischen 50 und 65 Jahren nur noch 58 Prozent.

Die größte Angst der Autofahrer ist der Umfrage zufolge, dass sie wegen unklarer Bedienung den nachfolgenden Verkehr aufhalten. Rund 35 Prozent fürchten diese Blamage. Rund 33 Prozent machen sich Sorgen, in die falsche Maut-Schlange einzufahren. Ob die eigene Kredit- oder Bankkarte funktioniert, fragen sich 27 Prozent der Deutschen Gedanken. 9 Prozent fürchten sich vor Betrugsversuchen an der Mautstation. Dazu kommen Zweifel an der eigenen fahrerischen Tauglichkeit – etwa, ob man es schafft, die offene Schranke schnell genug zu passieren.

Holger Holzer/SP-X