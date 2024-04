Die üblichen Verdächtigen – und eine Überraschung – Segment-Bestseller im März

Die deutschen Neuwagenkäufer halten seit vielen Jahren überwiegend den gleichen Modellen die Treue. Trotzdem gibt es in den einzelnen Segmenten auf Monatsbasis immer mal wieder Überraschungen. So im März beim Sieger unter den Plug-in-Hybriden.

SP-X/Flensburg. Trotz aller Kritik am Wolfsburger Bestseller: Auch im März war einmal mehr der VW Golf mit 11.621 Einheiten das meistverkaufte Fahrzeug in Deutschland und damit auch in der Kompaktklasse. In den übrigen Segmenten gab es ebenfalls wenig Überraschungen. So lag bei den Kleinwagen etwa der Opel Corsa (3.882) vorne, in der Mittelklasse der VW Passat (4.677), bei den SUVs der VW T-Roc (6.606) und bei den Geländewagen der VW Tiguan (5.083).

Bei den Elektroautos bleibt das Tesla Model Y (3.244) auf Platz eins, bei den Plug-in-Hybriden sicherte sich etwas überraschend der Volvo XC60 (1.324) den Spitzenrang.

Insgesamt wurden im März in Deutschland 263.844 Pkw neu zugelassen, im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres ein Rückgang von 6,2 Prozent. Bei den Elektrofahrzeugen verzeichnete das Kraftfahrt Bundesamt (KBA) sogar einen Einbruch von fast 29 Prozent und einen Rückgang des Marktanteils auf rund 12 Prozent.

Dirk Schwarz/SP-X