Die meisten tanken hinten – Ladeklappenposition bei E-Autos

SP-X/München. Der Tankdeckel ist bei fast allen Pkw hinten an der Flanke, entweder links oder rechts. Für die Ladeklappe beim E-Auto gibt es hingegen aktuell sechs gängige Positionen – drei bis vier davon kristallisieren sich als künftiger Standard raus, wie eine Untersuchung des ADAC ergeben hat. Für Käufer spielt das durchaus eine Rolle.

Der ADAC hält hinten links für eine eher ungünstige Position Foto: ADAC

Insgesamt hat der Verein bei 235 Fahrzeugen die Position der Ladeklappe ermittelt. Bei 37 Prozent findet sich der Stromanschluss hinten an der Beifahrerseite, bei 28 Prozent hinten an der Fahrerseite. Die dritte gängige Position ist vorne auf der Fahrerseite (17 Prozent). Vergleichsweise selten hingegen ist die Klappe mittig an der Fahrzeugfront zu finden (9 Prozent), bei einzelnen Modellen ist die Buchse seitlich an der Front oder vorne auf der Beifahrerseite zu finden. Auch oben auf der Fronthaube war sie schon zu finden.

Die drei häufigsten Positionen sind dem ADAC zufolge auch die prinzipiell praktischsten: Wer hinten an der Beifahrerseite lädt, kommt mit Parallelpark-Säulen am Straßenrand gut zurecht, während Autos mit dem Anschluss vorne an Fahrer- oder Beifahrerseite gut an Schnellladesäulen passen, die in der Regel im 90-Grad-Winkeln angefahren werden. Auch die sogenannten „Nasenlader“ sind hier einfach zu handhaben. Welche Platzierung im individuellen Fall die beste ist, hängt also von den Ladegewohnheiten ab. Und bei Heimladern von der Positionierung der Wallbox.

Nur selten die sinnvollste Lösung dürfte der Ladeanschluss im hinteren Bereich der Fahrerseite sein. Beim Parallelparken am Straßenrand muss das Kabel in diesem Fall um das Fahrzeug herumgelegt werden. Zudem ragen Ladeklappe und Kabelgriff unter Umständen in den fließenden Verkehr. Generell dürften Autofahrer aber in der Regel mit ein wenige Anpassungsfähigkeit mit den meisten Konfigurationen zurechtkommen. Im Zweifel hilft ein extra langes Ladekabel; der ADAC empfiehlt sieben bis acht Meter.

Holger Holzer/SP-X