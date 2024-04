Die meisten EU-Länder liegen im Plan – E-Auto-Infrastruktur

Pro zugelassenem E-Auto will die EU in jedem Mitgliedsland 1,3 kW Ladeleistung. Die meisten Staaten erfüllen die Quote.

Anzeige

SP-X/Berlin. Beim Ausbau der E-Auto-Ladeinfrastruktur sind die meisten EU-Länder in der Spur. Einer Analyse der Umweltschutzorganisation „Transport & Environment“ zufolge haben 19 von 27 Ländern die EU-Ziele für das laufende Jahr bereits erreicht. Die gerade in Kraft getretene EU-Verodnung AFIR sieht vor, dass in jedem Land pro zugelassenem E-Auto 1,3 kW an öffentlicher Ladeleistung installiert sind, pro Plug-in-Hybrid sind 0,8 kW nötig. Deutschland erfüllt die Ziele aktuell, liegt aufgrund seiner relativ großen Flotte aber knapp unter EU-Durchschnitt.

Die Ladeinfrasturktur in Europa wächst Foto: Porsche

Länder wie Bulgarien, Slowakei und Tschechische Republik übertreffen die Anforderungen mehrfach, was allerdings auch an der geringen Zahl an E-Autos liegt. Großen Nachholbedarf gibt es jedoch in Malta, wo lediglich 10 Prozent der nötigen Ladepunkte am Netz sind. Auch Portugal, Litauen, Griechenland, Luxemburg, Irland und Zypern verfehlen aktuell noch die Zielwerte. Insgesamt sind in der EU aktuell rund 630.000 Ladepunkte am Netz, für 2025 erwartet T&E angesichts des zuletzt rasanten Ausbautempos eine Million. Damit wächst die Infrastruktur deutlich schneller als die Flotte an E-Autos.

Holger Holzer/SP-X