Die kleine Ergänzung zu Leaf und Co. – Nissan vertreibt Silence

Nissan erweitert sein Angebot an E-Mobilen um Roller und Microcars. Ab dem Herbst stehen sie bei ausgewählten Händlern.

Anzeige

SP-X/Wesseling. Nissan Händler bieten ab dem Herbst in Deutschland die elektrischen Kleinstfahrzeuge der spanischen Marke Silence an. Zum Portfolio zählen etwa die Scooter Silence S01 und S02 sowie das zweispurige L7e-Micromobil S04 Nanocar. Alle Modelle fahren rein elektrisch und verfügen über herausnehmbare Akkus, die an der Haushaltssteckdose geladen werden.

Nissan vertreibt die Modelle von Silence über seine Händler Foto: Nissan

Hintergrund ist eine Partnerschaft mit dem Hersteller Acciona, in deren Rahmen der Autohersteller den Europavertrieb der Fahrzeuge übernimmt. Der Start erfolgt im Sommer in Frankreich und Italien. Zuletzt hatte das der Importeur Astara übernommen. Die Preise für die spanischen Micromobile lagen bislang zwischen 7.000 Euro und 15.500 Euro.

Holger Holzer/SP-X