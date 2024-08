Die Batterie im Mittelpunkt – Neues Automuseum in China

Paradigmenwechsel oder reines Marketing: In China hat nun ein Batteriehersteller ein Automuseum eröffnet. In einem Stil, den man bisher vor allem von den Fahrzeugherstellern selbst kannte.

SP-X/Chengdu. In China hat nun ein Automuseum der anderen Art eröffnet. Batteriehersteller CATL präsentiert im „New Energy Plaza“ in Chengdu keine eigenen Fahrzeuge, sondern rund 100 aktuelle Autos von 50 Marken, die mit Energiespeichern des Weltmarktführers ausgerüstet sind. Darunter finden sich globale Modelle wie Teslas Model 3 und Model Y, E-Autos deutscher Hersteller wie der VW ID.4 Crozz und ID.6 Crozz sowie zahlreiche Fahrzeuge chinesischer Marken. CATL bezeichnet sein Prestige-Gebäude als Neue-Energien-Erlebniszentrum will mit ihm eine Brücke zwischen Automobilherstellern und Verbrauchern schlagen. Das Museum ist aber durchaus auch ein Zeichen neuen Selbstbewusstseins der Batteriehersteller, die sich von Zulieferern in der zweiten Reihe immer mehr zu den bestimmenden Kräften auf dem E-Automarkt entwickeln.

All diese E-Autos fahren mit CATL-Batterien Foto: CATL

