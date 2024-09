Dickschiff im Yacht-Look – Bentley Bentayga Azure Riviera Collection

Von der Villa zum Hafen will man standesgemäß und thematisch passend fahren: Bentley hat das richitge Auto.

SP-X/Crewe. Passend zur Segelyacht: Bentley bietet das Luxus-SUV Bentayga mit langem Radstand als „Azure Riviera Collection“-Sondermodell an. Der Allrader in der Sonderlackierung „Aegean Blue“ ist innen mit hellem Leder sowie Holzfurnier-Zierteilen im Schiffsplanken-Stil ausgekleidet. An den Kopfstützen der Sitze finden sich maritime Knoten-Stickereien. Passende Teppich-Fußmatten sowie Kissen runden das Programm ab. Zur Ausstattung zählen darüber hinaus 22-fachverstellbare und klimatisierte Flugzeugsitze, Audiosystem und mit Leder bespannte Picknicktische. Den Antrieb übernimmt der aus dem normalen Bentayga EWB bekannte 4,0-Liter-V8 mit 405 kW/550 PS. Preise nennt die britische VW-Tochter nicht, aber bereits das Basisfahrzeug kostet rund 270.000 Euro.

Bentley hat ein Sondermodell des Bentayga aufgelegt Foto: Bentley

Holger Holzer/SP-X