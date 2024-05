Dickes Plus im April – Pkw-Markt

Die Zahl der in Europa gebauten Autos ist gestiegen

Die Zahl der in Europa gebauten Autos ist gestiegen Foto: VW

SP-X/Flensburg. Der deutsche Pkw-Markt hat im April stark zugelegt. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) registrierte 243.102 Neuzulassungen, 20 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Privat- und Gewerbekundenmarkt wuchsen dabei etwa gleich stark. Im bisherigen Jahresverlauf kamen 937.887 Neuwagen in den Verkehr, was einem Plus von 8 Prozent entspricht.

Nicht vom Wachstum im April profitieren konnten die reinen E-Autos. 29.668 Neuzulassungen entsprechen einem Rückgang um 0,2 Prozent. Der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. Ein Plus von 28 Prozent gab es hingegen bei den Plug-in-Hybriden, die auf 15.135 Neuzulassungen kamen.

Holger Holzer/SP-X