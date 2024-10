Deutschlands Autofahrer geben sich eine 2 – TÜV-Umfrage

Deutschlands Autofahrer sind selbstgewusst, was ihre Leistungen am Steuer angeht. Vor allem ältere Männer.

SP-X/Berlin. Deutschlands Autofahrer geben sich für ihre Leistung am Steuer die Note „gut“. Bei einer an Schulnoten orientierten Befragung des TÜV-Verbands kam als Durchschnittswert eine 2,2 heraus. Insgesamt schätzten sich 65 Prozent auf Zweier-Niveau ein, 11 Prozent gaben sich eine Eins. Schlechter als „befriedigend“ bewerteten sich lediglich 3 Prozent. Besonders selbstbewusst zeigten sich ältere Männer, jüngere Autofahrer und Frauen äußerten sich zurückhaltender zu den eigenen Qualitäten. Am meisten Sorgen macht den Befragten, in Extremsituationen die Kontrolle über das Auto zu verlieren, zum Beispiel bei hoher Geschwindigkeit oder schlechten Witterungsbedingungen (18 Prozent).

Holger Holzer/SP-X