Deutschland weiter in der Top-Gruppe – E-Mobilität im weltweiten Vergleich

SP-X/Düsseldorf. Norwegen bleibt der weltweit am weitesten entwickelte E-Automarkt. Bei Fahrzeugverbreitung, Infrastruktur und Gesamtbetriebskosten liegt das nordeuropäische Land im nun veröffentlichten „Mobility Guide 2024“ von Leaseplan und ALD Automotive mit 82 Index-Punkten vor den Niederlanden (80) und Finnland (74) an der Spitze. Insgesamt sortieren die Experten 13 Staaten in die Gruppe der entwickelten E-Automärkte ein, Deutschland liegt dabei auf Platz 9 zwischen Schweiz und Großbritannien. Positiv bewertet werden vor allem das Angebot an umweltfreundlichen Antrieben und die Anzahl an E-Fahrzeugen, vergleichsweise schlecht schneidet Deutschland hingegen mit seinem weiterhin CO2-intensiven Strommix ab.

Neben den 13 führenden E-Mobilitätsländern sortiert die Studie weitere Staaten in die Kategorien „im Umbruch“ und „Schwellenländer“ ein. In ersterer finden sich 11 Staaten, darunter Italien (54), Japan (53) und Spanien (45). Die letzte Gruppe ist mit 23 Staaten die größte, sie enthält unter anderem die Türkei, Indien und die USA. China wird in der Studie nicht berücksichtigt.

Mario Hommen/SP-X